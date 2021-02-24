الأعرجي يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار

2021/02/24 | 21:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، على أهمية تفعيل لجان ترسيم الحدود مع دول الجوار....

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