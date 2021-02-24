التربية تسمح لملاكات التربية الخاصة بممارسة اختصاصهم في مراكز المحافظات

2021/02/24 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنن وزير التربية، علي حميد الدليمي، الأربعاء، الموافقة لملاكات التربية الخاصة" بممارسة اختصاصهم في مراكز المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدليمي وافق على استثناء الملاكات التعليمية للتربية الخاصة الذين تم تعينهم بدرجة "معلم تربية خاصة" من شرط الخدمة في المناطق النائية وممارسة اختصاصهم في مراكز المحافظات" .

وأضاف البيان أن "الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية بقبول ترويج معاملات الملاكات التعليمية "للتربية الخاصة" لِممارسة اختصاصهم في مراكز المحافظات وذلك بعد استثنائهم من شرط الخدمة في المناطق النائية" ، مبيناً ان "تلك الخطوة تندرج ضمن الرعاية الأبوية التي توليها الوزارة لهذه الشريحة من المجتمع ، فضلاً عن دور القائمين على متابعة تلك الصفوف في ايصال المعلومات الى التلاميذ بكل سهولة".

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