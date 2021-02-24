2021/02/24 | 21:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

سجل العراق أكثر من 680 ألف إصابة و13 ألف وفاة و625 ألف شفاء، كحصيلة لمرور عام كامل على الجائحة التي ضربت العام ووصلت العراق في مثل هذا اليوم.

جاء ذلك وزير الصحة حسن التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة الأزمة الصحية النيابية، مشددا على ان العراق ما زال يعاني تحدياً في مواجهة الجائحة خصوصا مع ظهور السلالة الثانية وتسجيل اكثر من 300 طفل تحت الـ14 عاماً ورقود اعداد كبيرة منهم بالمستشفيات نتيجة الاصابة بالسلالة الجديدة.



مستدركا ان وزارة الصحة وخلال الفترة الماضية تمكنت من تحقيق نسبة شفاء قاربت الـ92%، وذلك بعد اضافة اكثر من 80 مستشفى لمواجهة الجائحة وتوفير 14 الف سرير وإضافة اكثر من 12 الف جهاز تنفس اصطناعي، واضافة اكثر من 70 مختبر متخصص لاكتشاف كوفيد 19 والسلالة الجديدة.



واضافة أكثر من 50 معمل للأوكسجين.



واضافة اكثر من 47 جهاز مفراس بالعراق.

ونوه الى ان الفيروس وشراسته قد توثر على واقع الخدمات وقدرة استيعاب المرضى، لافتاً الى ان توفير اللقاح سيكون قريباً سيما بعد تأمين المبالغ اللازمة لذلك تمهيداً لإطلاق 13 مليون جرعة.

بدورها، أعلنت خلية الأزمة النيابية تفاصيل قانون «مواجهة كورونا» المرسل من الحكومة، والمتضمن 6 مواد.

وقال مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «وصل قانون مواجهة جائحة كورونا فيروس المرسل من قبل مجلس الوزراء لاقراره والتصويت عليه باسرع وقت ممكن، للشروع بالبدء بحملة التلقيح ضد جائحة كورونا، وحسب طلب منظمة الصحة العالمية أسوة بجميع دول العالم».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عام على «كورونا»: أكثر من (680) ألف إصابة و(13) الف وفاة في العراق) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عام على «كورونا»: أكثر من (680) ألف إصابة و(13) الف وفاة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).