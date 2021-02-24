2021/02/24 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يتحدث عن السيستاني لمعهد بروكنز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يتحدث عن السيستاني لمعهد بروكنز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يتحدث عن السيستاني لمعهد بروكنز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).