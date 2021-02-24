2021/02/24 | 21:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم شركة "تسلا" بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد خسائر قوية في الجلسات الماضية.

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