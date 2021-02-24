الحكومة المصرية تبحث مقترحات تفعيل مشروعات التعاون الثلاثي مع الأردن والعراق

2021/02/24 | 21:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعا بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خطوات الإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل.واستعرضت رانيا المشاط، نتائج …

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