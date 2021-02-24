الامن النيابية: لايوجد تأكيد رسمي لزيادة قوات “الناتو” وسنستضيف “الاعرجي” بشأنها

2021/02/24 | 21:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق مدحت العزاوي، الاربعاء، عدم وصول اي كتاب رسمي حول زيادة قوات الناتو في العراق، لافتا الى ان لجنته ستستضيف مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي يوم غد بشأن هذا الموضوع.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لجنة الامن والدفاع النيابية لم يصلها اي كتاب رسمي حول وجود نية لحلف الناتو بزيادة قواته في العراق لافتا الى كل ما ينشر في وسائل الاعلام ليس له اي تاكيد رسمي من قبل الحكومة العراقية او الجهات الامنية الرسمية”.

واضاف العزاوي،ان” لجنته ستعقد اجتماعا موسعا يوم غدا وتستضيف مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي من اجل الاطلاع على حيثيثات ملف زيادة قوات الناتو وهل هناك مفاتحة رسمية جرت للحكومة ام ان لاوجود له من الاساس”.

وكانت قيادات في الناتو اعلنت مؤخرا نيتها زيادة عدد الجنود في العراق الى اكثر من 4 الاف جندي ما اثار موجة انتقادات ورفض شعبي”.انتهى 25 ف

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