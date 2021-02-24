إشادة دولية باعتقال

2021/02/24 | 21:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، بإعلان الحكومة العراقية اعتقال "عصابة موت" نفذت عمليات قتل ضد محتجين وناشطين في البصرة، داعية إياها إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لردع الهجمات المستمرة.

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