2021/02/24 | 21:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اعتقال “عصابة الموت” في محافظة البصرة، بـ”الخطوة المهمة” في جهود الحكومة العراقية.وذكرت المنظمة في تقرير، إن “هذه الاعتقالات تمثل خطوة مهمة في جهود الحكومة للوفاء بوعدها بمحاسبة الذين مارسوا انتهاكات ضد المتظاهرين أو قتلوهم، لكن على السلطات اتخاذ إجراءات سريعة للقيام بتنفيذ المزيد من الاعتقالات في صفوف القوى المنتهِكة، حيث يوجد دليل على ارتباطها بالهجمات الأخيرة”.وبحسب التقرير، قالت الباحثة في الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي: “قد تمثل هذه الاعتقالات في البصرة تغييرا حقيقيا في استعداد الحكومة لمحاسبة قواتها على ارتكاب جرائم خطيرة، وستساعد في ردع مثل هذه الانتهاكات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق من “هيومن رايتس ووتش” على إعلان الكاظمي الإطاحة بـ”عصابة الموت” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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