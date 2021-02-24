استهداف محل لبيع “المشروبات الكحولية” بعبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد

2021/02/24 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت محلاً لبيع المشروبات الكحولية جنوب شرقي بغداد.وقال المصدر، إن “عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، امام محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة بسماية دون وقوع اصابات بشرية، مع بعض الاضرار البشرية”.وأشار المصدر إلى أن “هذه المرة الثانية التي يتم فيه استهداف ذات …

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