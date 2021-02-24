الصحة تحذر من آثار على الدماغ لدى الشباب والأطفال تمهد للوفاة جراء سلالة كورونا الجديدة

2021/02/24 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت وزارة الصحة العراقية ، الأربعاء، من حدوث وفيات نتيجة مضاعفات تصيب الدماغ والجهاز الهضمي والكبد جراء سلالة كورونا الجديدة ، فيما وجهت طلباً للعوائل بخصوص الأطفال.وقال مدير دائرة الصحة العامة – د.رياض عبد الأمير في مقابلة متلفزة تابعها “النور نيوز” إن ” إعلان وزير الصحة تسجيل 300 إصابة لدى …

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