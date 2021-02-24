ايران تعلن حظر حركة المسافرين من معبر مهران الحدودي مع العراق

2021/02/24 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن حاكم مدينة مهران الايرانية، اسد قاسمي، عن حظر حركة المسافرين من معبر مهران الحدودي الى خارجه، اعتبارا من اليوم الاربعاء حتى إشعار آخر منعا لتفشي فيروس كورونا.ونقلت وسائل اعلام ايرانية، عن قاسمي قوله: “حسب قرار لجنة إدارة كورونا بمحافظة ایلام (غرب البلاد) ونظرا الى التهديدات الصحية وانتشار السلالة البريطانية المتحورة …

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