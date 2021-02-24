الحكيم يبحث مع العبادي المشهد السياسي والانتخابات المبكرة

2021/02/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ملفات الإنتخابات المبكرة والتحالفات الوطنية، وتطورات المشهد السياسي والأمني والاستحقاقات التي تنتظر العراق في المرحلة القادمة.واتفق الجانبان / حسب بيان لمكتب الحكيم / على اهمية إحترام توقيت إجراء الإنتخابات المبكرة وتهيئة الأجواء المناسبة واستكمال الاستعدادات اللوجستية اللازمة للممارسة الإنتخابية.واكد الحكيم أهميّة الرقابة الأممية بما يحفظ هيبة وسيادة البلد، محملا الجميع مسؤولية استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا للإنتخابات..وجدد إدانة إستهداف البعثات الدبلوماسية واصفا ذلك بانه يمثل استهدافا لهيبة الدولة ويعرض مصالح البلد وأرواح الناس للخطر.واشار الجانبان الى حاجة العراق الى التحالفات الوطنية وتغليب الهوية الوطنية على الهويات الفرعية مع إحترام المكونات والخصوصيات./انتهى3

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