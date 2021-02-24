وزير التربية يوافق لملاكات التربية الخاصة بممارسة اختصاصها في مراكز المحافظات

2021/02/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التربية عن موافقة الوزير علي حميد الدليمي على استثناء الملاكات التعليمية للتربية الخاصة الذين تم تعيينهم بدرجة / معلم تربية خاصة/ من شرط الخدمة في المناطق النائية وممارسة اختصاصهم في مراكز المحافظات .وذكر بيان للوزارة ان : الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية بقبول ترويج معاملات الملاكات التعليمية "للتربية الخاصة" لِممارسة اختصاصهم في مراكز المحافظات وذلك بعد استثنائهم من شرط الخدمة في المناطق النائية .واضاف ان : تلك الخطوة تندرج ضمن الرعاية الأبوية التي توليها الوزارة لهذه الشريحة من المجتمع ، فضلاً عن دور القائمين على متابعة تلك الصفوف في ايصال المعلومات الى التلاميذ بكل سهولة ./انتهى3

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