أمين بغداد: العاصمة ستشهد مشاريع كبيرة خلال عام 2021

2021/02/24 | 22:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال أمين بغداد علاء معن، الأربعاء، إن العاصمة ستشهد مشاريع كبيرة خلال عام 2021، فيما وجه دعوة للشركات الأردنية للمساهمة في هذا الأمر. وذكرت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “نقل أمين بغداد تحايا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لملك الأردن وللحكومة والشعب الأردني الشقيق، خلال لقائه وزير الأشغال العامة …

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