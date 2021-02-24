التربية تصدر استثناءً لمَن تم تعيينهم بدرجة ’معلم تربية خاصة’

2021/02/24 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وافق وزير التربية علي حميد الدليمي، الأربعاء، بممارسة ملاكات التربية الخاصة لاختصاصهم في مراكز المحافظات، واستثنائهم من شرط الخدمة في المناطق النائية.

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وقالت وزارة التربية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2021)، إن "وزير التربية وافق على استثناء الملاكات التعليمية للتربية الخاصة الذين تم تعيينهم بدرجة معلم تربية خاصة، من شرط الخدمة في المناطق النائية، وممارسة اختصاصهم في مراكز المحافظات".

وأضاف البيان، "وأوعز الوزير للمديريات العامة للتربية بقبول ترويج معاملات الملاكات التعليمية للتربية الخاصة لممارسة اختصاصهم في مراكز المحافظات وذلك بعد استثنائهم من شرط الخدمة في المناطق النائية".

وتابع، أن "تلك الخطوة تندرج ضمن الرعاية الأبوية التي توليها الوزارة لهذه الشريحة من المجتمع، فضلاً عن دور القائمين على متابعة تلك الصفوف في ايصال المعلومات إلى التلاميذ بكل سهولة".

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