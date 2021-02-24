برهم صالح: آية الله السيستاني لعب دوراً حاسماً في حماية السلم الأهلي

2021/02/24 | 22:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أن المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني لعب دوراً حاسماً في حماية السلم الأهلي والأقليات....

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