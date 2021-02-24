خام “برنت” يتجاوز 67 دولاراً للبرميل

2021/02/24 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت بيانات التداول بتسارع زيادة أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز سعر خام “برنت” 67 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير الماضي.

واعتبارا من الساعة 18:50 بتوقيت موسكو ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل لمزيج نفط بحر الشمال ماركة “برنت” بنسبة 2.68 بالمئة ليبلغ 67.12 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو بنسبة 2.45 بالمئة ليبلغ 66.06 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.27 بالمئة ليبلغ 63.07 دولار للبرميل.

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