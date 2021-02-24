الحكيم والعبادي يبحثان المشهد السياسي والانتخابات المبكرة

2021/02/24 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، مع حيدر العبادي رئيس إئتلاف النصر، إحترام توقيت إجراء الإنتخابات المبكرة وتهيئة الأجواء المناسبة واستكمال الاستعدادات اللوجستية اللازمة للممارسة الإنتخابية.

وقال مكتب اعلام الحكمة في بيان صحفي، ان “السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون، استقبل بمكتبه في بغداد الاربعاء الدكتور حيدر العبادي رئيس إئتلاف النصر وتبادل الجانبان وجهات حول ملفات الإنتخابات المبكرة والتحالفات الوطنية، فيما ناقشا تطورات المشهد السياسي والأمني والاستحقاقات التي تنتظر العراق في المرحلة القادمة”.

واضاف البيان، ان “رؤية الطرفان اتفقت حول إحترام توقيت إجراء الإنتخابات المبكرة وتهيئة الأجواء المناسبة واستكمال الاستعدادات اللوجستية اللازمة للممارسة الإنتخابية”، فيما أكد الحكيم على “أهميّة الرقابة الأممية بما يحفظ هيبة وسيادة البلد، محملا الجميع مسؤولية استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا للإنتخابات”.

وبشأن الوضع الأمني، جدد الحكيم “إدانة إستهداف البعثات الدبلوماسية”، واصفا ذلك “بانه يمثل استهدافا لهيبة الدولة ويعرض مصالح البلد وأرواح الناس للخطر”.

واشار البيان، ان “الجانبان ناقشا التحالفات الوطنية حيث تم تأكيد على حاجة العراق الى التحالفات الوطنية وتغليب الهوية الوطنية على الهويات الفرعية مع إحترام المكونات والخصوصيات”، فيما بين الحكيم ان “المرحلة مؤاتية لإنتاج معادلة وطنية قادرة على إختراق التموضعات الحالية”.

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