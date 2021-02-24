2021/02/24 | 22:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يؤكد للعبادي أهميّة الرقابة الأممية على الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/24 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد للعبادي أهميّة الرقابة الأممية على الانتخابات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد للعبادي أهميّة الرقابة الأممية على الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).