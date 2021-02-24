محدث.. أسعار الذهب تهبط عند التسوية أدنى 1800 دولار

2021/02/24 | 22:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً أدنى 1800 دولار عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم الأمريكية.

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