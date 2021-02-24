المتحدث بإسم الصدر لـ NRT: احزاب وشخصيات تسعى لعرقلة الانتخابات

2021/02/24 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد صلاح العبيدي المتحدث بإسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، على دعم الصدر لحصول اقليم كوردستان على حصتها العادلة من الموازنة العامة، مشيرا الى وجود احزاب وشخصيات تسعى لتزوير وعرقلة اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال العبيدي في لقاء متلفز مع قناة ان ار تي، اليوم (24 شباط 2021)، ان "الصدر لا يتدخل في ادارى تفاصيل الدولة، وكتلة سائرون هي المسؤولة عن اقرار وتنفيذ القوانين وفق الدستور والمصلحة العامة".

واضاف، ان "الصدر يدعم بقوة حصول اقليم كوردستان على حصتها العادلة من موازنة عام 2021، شرط قيام الاقليم بتنفيذ التزامتها المالية تجاه المركز".

وحول عدم استقبال وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض من قبل زعيم التيار الصدري، اوضح العبيدي، ان "الصدر لم يستقبل في الاونة الاخيرة اب فعاليات او شخصيات سياسية، لا نشغاله بما يحدث في الشارع العراقي والتظاهرات الشعبية".

كما واشار العبيدي الى وجود احزاب وشخصيات سياسية تحاول تعطيل وتزوير الانتخابات البرلمانية، من خلال محاولاتها تأجيل الانتخابات المزمع اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل"، دون ان يكشف اسماء تلك الجهات او الشخصيات.

ا.ح

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