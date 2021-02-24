نائب يعلق على إقالة محافظ ذي قار

2021/02/24 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق عضو مجلس النواب قصي الياسري، الاربعاء، على إقالة محافظ ذي قار، معتبرا أن عمره السايسي كان قصيرا بسبب الاخطاء.

وقال الياسري في تغريدة، تابعها "ان ار تي عربية"، 24 شباط 2021، "انتهى عمره السياسي، كان قصيراً جداً بسبب الأخطاء التي ارتكبها..



ولم يستمع للصوت الناصح"، متابعا "وداعا سيادة القاضي".

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