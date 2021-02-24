2021/02/24 | 22:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/24 | 22:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).