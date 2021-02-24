2021/02/24 | 22:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الليرة السورية تواصل انهيارها.. الدولار الواحد يتجاوز 3600 ل.س هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/24 | 22:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليرة السورية تواصل انهيارها.. الدولار الواحد يتجاوز 3600 ل.س) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليرة السورية تواصل انهيارها.. الدولار الواحد يتجاوز 3600 ل.س) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).