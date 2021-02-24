رئيس حركة وعي الوطنية يبحث مع النائب محمد شياع السوداني مستجدات الوضع السياسي

2021/02/24 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث رئيس حركة وعي الوطنية صلاح العرباوي، مع الامين العام لتيار الفراتين النائب المهندس محمد شياع السوداني التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.واكد العرباوي خلال اللقاء ضرورة تنسيق المواقف السياسية بين القوى و الحركات الجديدة واهمية تحقيق التغيير في الانتخابات المقبلة.وشدد الجانبان على ضرورة ابعاد العراق عن التدخلات الخارجية والصراع الدولي والاقليمي واكدا اهمية محورية المواطن ووضعه المعيشي والاقتصادي في الموازنة العامة للدولة، وان لا تؤدي التدابير الوقائية لجائحة كورونا الى الاضرار بالوضع الاقتصادي لاصحاب الدخل المحدود./انتهى2

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