البيت الابيض : الاعداد لاتصال قريب بين بايدن والعاهل السعودي ..وتقرير امريكي لمقتل خاشقجي ينشر قريبا

2021/02/24 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن العمل في الوقت الراهن على تحديد موعد لاتصال هاتفي المنتظر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن اتصال الرئيس الأمريكي بالجانب السعودي، سيكون مع الملك مباشرة وليس مع ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وأنها ستجري قريبا.واضافت انه : يتم التحضير لنشر تقرير أمريكي قريبا، حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في اسطنبول في تشرين الأول عام 2018 بعد نزع صفة السرية.من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، إن التقرير الخاص بمقتل خاشقجي الذي سترسله إدارة الرئيس بايدن إلى الكونغرس سيشتمل على كيفية ضمان وجود مساءلة قانونية عن تلك الجريمة.وأضاف: أصدر الكونغرس قانونًا يفرض فعليًا على الإدارة إصدار نسخة غير سرية من تقرير المساءلة والمسؤولية عن القتل الوحشي والمروع لجمال خاشقجي.نعتزم الامتثال لذلك، ونعتزم القيام به قريبا./انتهى3

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