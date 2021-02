2021/02/24 | 22:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، الدكتور حيدر عوفي: انه لايوجد تأجيل لمباريات الدوري الممتاز لأي أسباب كانت أو ذريعة.وقالَ عوفي: إن استمرار المنافسات بانسيابية عالية يسهم بارتفاع المستوى الفني لجميع الفرق، ويصب بمصلحة منتخبنا الوطني الذي تنتظره مواجهات حاسمة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال الدوحة ونهائيات أمم آسيا.وأضافَ: لجنة المسابقات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة المسابقات تؤكد عدم تأجيل مباريات دوري الكرة الممتاز لاي سبب كان first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المسابقات تؤكد عدم تأجيل مباريات دوري الكرة الممتاز لاي سبب كان) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المسابقات تؤكد عدم تأجيل مباريات دوري الكرة الممتاز لاي سبب كان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).