2021/02/24 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

منحت نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء، أعضاءها 30 يوما من اجل حسم موقفهم من البقاء معها او مع نظيرتها في اقليم كرستان، مؤكدة أنه لا يمكن الانتماء للنقابتين في آن واحد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

واصدر نقيب المحامين ضياي السعدي، عبر بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 شباط 2021)،"أمرا إدارياً بشأن تنظيم العمل بين نقابة المحامين العراقيين و نقابة محامي كردستان العراق".

واشار الى انه "لأمور تنظيمية تتعلق بالمهنة وعمل المحامين تقرر ماياتي:

اولا- لايجوز الإنتماء إلى نقابة المحامين العراقيين ونقابة محامي إقليم کوردستان في نفس الوقت، وعلى المحامي المنتمي إلى كلتا النقابتين اختيار الانتماء إلى إحداهما ورفع اسمه من النقابة الأخرى، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ صدور هذا الاعمام .

ثانيا- في حال رغبة المحامي برفع اسمه من جدول المحامين فيقتضي ذلك حضوره إلى النقابة بالذات وتقديم طلب رفع الإسم من الجدول بنفسه وبتوقيعه، ولاتقبل الطلبات المقدمة بالإنابة أو عن طريق الوكالة.

وطالب السعدي المنتدبين تبليغ المحامين بمضمون الإعمام ونشرة في لوحة الإعلانات بغرفهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المحامين تضع منتسبيها أمام خياري البقاء أو الانتماء لنقابة الإقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المحامين تضع منتسبيها أمام خياري البقاء أو الانتماء لنقابة الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).