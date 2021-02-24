2021/02/24 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي المنهج و المقاربة ، الشيوعيّة كعلم- مقتطف من كتاب - الشيوعية الجديدة - لبوب أفاكيان---------------------------------------------------------------الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 38 / أكتوبر 2020شادي الشماويالشيوعية الجديدة – علم وإستراتيجيا و قيادة ثورة فعليّة ، و مجتمع جديد راديكاليّا على طريق التحرير الحقيقيتأليف بوب أفاكيان http://www.bannedthought.net ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنهج و المقاربة ، الشيوعيّة كعلم - مقتطف من كتاب - الشيوعية الجديدة - لبوب أفاكيان - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنهج و المقاربة ، الشيوعيّة كعلم - مقتطف من كتاب - الشيوعية الجديدة - لبوب أفاكيان - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).