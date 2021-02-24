إنتاج النفط الأمريكي يهبط 1.1 مليون برميل يومياً في أسبوع

2021/02/24 | 22:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: شهد إنتاج النفط في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً بأكثر من مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بفعل موجة الصقيع في ولاية "تكساس"

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