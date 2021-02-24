لبنان..62 وفاة و3513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/24 | 22:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 62 وفاة و3513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل 4508، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 362833.وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس بعد تسجيل 15141 إصابة.

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