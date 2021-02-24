اعتقال 'إرهابي بارز' بعملية استخبارية غربي بغداد

2021/02/24 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، باعتقال "إرهابي بارز" بعملية استخبارية غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جهاز المخابرات العراقي تمكن من الاطاحة بالارهابي نمر سويد المكنى بـ(نمر بغداد) خلال عملية استخبارية خاطفة في منطقة ابو غريب غرب العاصمة بغداد".

وأضاف الصمدر أن المعتقل "يشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في ما تسمى بولاية الجنوب في تنظيم داعش الارهابي".

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