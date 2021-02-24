2021/02/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نكهة حريرية في علاج أمر ليبيا – فؤاد مطر مصادفة لافتة وهي أنه في زمن إستحضار وثبة رفيق الحريري كرجل أعمال عصامي وناجح لعلاج الجراح الاقتصادية تمهيداً بعدما ترأس لعلاج الجراح الوطنية، ومناسبة الإستحضار الذكرى السادسة عشرة لتغييبه..في الزمن هذا يختار إخواننا الليبيون صيغة علاج لأزمتهم التي قاربت على الإستعصاء تتمثل في ثنائية إدارة […]

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