2021/02/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: النيّة الجادة متوفرة لدى البلدين من أجل تطبيق الإتفاقيات عزم عراقي أردني على تحقيق التكامل في قطاعي الصحة والصناعة بغداد – الزمان اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ان النيّة الجادة متوفرة لدى بغداد وعمان من أجل تطبيق الإتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة .وقال بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي […]

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