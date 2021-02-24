2021/02/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات كورونا تواصل الإرتفاع رغم إجراءات الوقاية وحظر التجوال بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة قفزة جديدة بأصابات فايروس كورونا، حيث رصدت 4306 اصابة مؤكدة، رغم اجراءات الوقائة وحظر التجوال في عموم العراق، فيما شدد اقليم كردستان القيود ومنع دخول المواطنين من القادمين من بغداد والمحافظات.واوضح الموقف الوبائي اليومي الذي اطلعت عليه […]

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