النجيفي يعلن تشكيل تحالف سياسي جديد لخوض الانتخابات المقبلة

2021/02/24 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي، الأربعاء، تشكيل تحالف سياسي برئاسته، فيما سيتولى جمال الضاري منصب الأمين العام.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وكتب النجيفي في تغريدة على تويتر تابعها "ناس" (24 شباط 2021): "توج التفاهم بيننا وبين السيد جمال الضاري باعلان المشروع الوطني للإنقاذ، وهو تحالف انتخابي بين جبهة الإنقاذ والتنمية والمشروع الوطني، وسيكون التحالف الوليد برئاستنا وأمينه العام السيد الضاري".

من جهته رحب النائب خالد المفرجي بهذه الخطوة عبر تغريدة مقتضبة، جاء فيها: "ابحرت سفينتنا..



المشروع الوطني للانقاذ والتنمية".

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