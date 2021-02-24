المخابرات تعتقل (نمر بغداد)

2021/02/24 | 23:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكن جهاز المخابرات العراقي، الاربعاء، من الاطاحة بنمر سويد، المعروف بـ(نمر بغداد) خلال عملية استخبارية خاطفة في منطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد.وبحسب بيان، فان “نمر بغداد هو نجل القيادي بتنظيم داعش (احمد عبد الله سويد) ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في ما تسمى بولاية الجنوب في تنظيم د11 الارهابي”.

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