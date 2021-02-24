2021/02/24 | 23:24 - المصدر: سفن سكاي

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قاد النجم ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على إلتشي 3-0، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب كامب نو الأربعاء والمؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني.

وسجل ميسي الهدف الأول مطلع الشوط الثاني 48، بعد تبادل ممتاز للكرة مع الدانماركي مارتن برايثوايت الذي لعب أساسياً.

وأضاف الثاني ليو مستغلاً تمريرة الهولندي دي يونغ 68، بعد جهد كبير من الأخير، ثم قدّم برايثوايت تمريرة حاسمة أخرى لكن هذه المرة لخوردي ألبا الذي زرع القبلة الثالثة 73.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث خلف الوصيف ريال مدريد 52 نقطة والمتصدر أتلتيكو مدريد 55.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يقود برشلونة لتجاوز محطة إلتشي 7 SKY TV.

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