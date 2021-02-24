آلا طالباني تناقش الاوضاع في كركوك مع الغزي

2021/02/24 | 23:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النائبة آلا طالباني يرافقها النائب ريبوار طه، حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء الاتحادي.

وقال النائب ريبوار طه على صفحته في موقع فيسبووك: بحثنا خلال اللقاء، الاوضاع الادارية الراهنة في محافظة كركوك، وناقشنا موضوع المناصب الادارية المقترحة في كركوك والتي لا تراعي التوازن بين مكونات كركوك.

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