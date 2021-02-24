محدث..النفط يسجل أعلى تسوية في 13 شهراً بعد بيانات المخزونات

2021/02/24 | 23:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى في 13 شهراً، بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.

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