موسكو تدعو المجتمع الدولي الى مساعدة سوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية

2021/02/24 | 23:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

دعت موسكو المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة لسوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2021 الحالي.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “علينا جميعا أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا”.

وأشار بولانسكي إلى أن سوريا “لديها الحق الكامل” في إجراء الانتخابات حيث “لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك”، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري.

وأوضح: “سمعنا عن خطط بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية.



التصرف بهذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أن لا توجد هناك أسس لهذا الموقف”.

وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري الراحل، وليد المعلم، خلال اجتماع مع وفد رفيع للحكومة الروسية في دمشق شهر سبتمبر 2020، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في سوريا عام 2021 بالتوافق مع الدستور الحالي، متعهدا أن تتم بشكل حر ونزيه.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات بمشاركة الرئيس الحالي، بشار الأسد، الذي يحكم سوريا منذ العام 2000.

وهذا الاستحقاق الرئاسي سيكون الثاني بعد انتخابات 2014 منذ اندلاع الأزمة السياسية العسكرية في سوريا عام 2011، ويتولى الفائز حسب الدستور الراهن المعمول به منذ 2012 منصب الرئيس لفترة 7 سنوات.



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