برشلونة يُنجز مؤجلة التشي بنجاح

2021/02/24 | 23:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

عاد برشلونة لطريق الانتصارات، بالفوز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة إلتشي، مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الأولى بالليجا.

وسجل أهداف برشلونة، ميسي هدفين في الدقائق 48 و69، بينما سجل جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

بينما يتجمد رصيد إلتشي عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير.



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