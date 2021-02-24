الصحة النيابية تعلق بشأن تمديد حظر التجوال الشامل والجزئي

2021/02/24 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استبعد عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي، الاربعاء، تمديد الحظر المفرروض من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، مؤكدا على عدم وجود مناطق موبوءة محددة.

وذكر خلاطي في تصريح صحفي تابعه ان ار تي عربية، ان "لجنة الصحة تستبعد تمديد الحظر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، نتيجة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية الصحية طيلة فترة أيام الحظر الشامل والجزئي".

واضاف، انه "لا توجد مناطق موبوءة محددة، لأن الإصابات منتشرة في معظم المناطق العراقية و نستبعد فرض طوق صحي على منطقة معينة دون غيرها".

ا.ح

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