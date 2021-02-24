2021/02/24 | 23:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قالت وزارة الصحة، الأربعاء، إنها سجلت حالة وفاة نادرة لشابّة في العاصمة بغداد بعد أن أصابها فيروس كورونا بالدماغ.ونقلت صحيفة الصباح عن مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير، “تسجيل حالة وفاة نادرة لشابة في بغداد بعد ان أصابها فيروس كورونا بالدماغ”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة وفاة نادرة لشابة في بغداد بعد أن أصابها فيروس كورونا بالدماغ! عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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