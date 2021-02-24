فيلم مؤثر عن حب الأم يحرر دموع الصينيين..وعواطفهم

2021/02/24 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنغهاي‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تجتاح‭ ‬موجة‭ ‬عاطفية‭ ‬الصين‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬بفعل‭ ‬فيلم‭ ‬يحطم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬يتناول‭ ‬الحب‭ ‬الأمومي‭ ‬والحنين‭ ‬إلى‭ ‬الطفولة‭ ‬الضائعة،‭ ‬إذ‭ ‬جعل‭ ‬عيون‭ ‬الصينيين‭ ‬تغرورق‭ ‬بالدموع‭ ‬ودفع‭ ‬الصغار‭ ‬والكبار‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬حبهم‭ ‬لأمهاتهم‭.‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬فيلم‭ “‬مرحباً‭ ‬أمي‭” ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬رابع‭ ‬أكبر‭ ‬إيرادات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬شبابيك‭ ‬التذاكر‭ […]

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