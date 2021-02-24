إطارات من مواد مستدامة بالكامل بحلول 2050

2021/02/24 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعهدت‭ ‬مجموعة‭ ‬ميشلان‭ ‬الفرنسية‭ ‬العملاقة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الإطارات‭ ‬التي‭ ‬ستنتجها‭ ‬ستكون‭ ‬مصنوعة‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬مستدامة‭ (‬متجددة‭ ‬أو‭ ‬معاد‭ ‬تدويرها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬حيوية‭) ‬بحلول‭ ‬2050‭.‬ وأشارت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعتزم‭ ‬خصوصا‭ ‬تطوير‭ ‬إنتاج‭ ‬حيوي‭ ‬المصدر‭ ‬لمكون‭ ‬في‭ ‬المطاط‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬بوتاديين‭ ‬ويًصنع‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬النفط‭.‬ وقالت‭ ‬المجموعة‭ […]

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