مغامر اجتاز الأطلسي ثلاث مرات وتوفي فوق أعلى جبل

2021/02/24 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارسو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قضى‭ ‬البولندي‭ ‬ألكسندر‭ ‬دوبا‭ (‬74‭ ‬عاما‭) ‬المعروف‭ ‬باجتيازه‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬وحيدا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قارب‭ ‬كاياك‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬بعدما‭ ‬اجتاز‭ ‬جبل‭ ‬كيليمنجارو،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬عائلته‭ ‬الثلاثاء‭.‬ وكتبت‭ ‬العائلة‭ ‬عبر‭ ‬صفحة‭ ‬الرياضي‭ ‬البولندي‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ “‬ببالغ‭ ‬الأسى‭ ‬نعلمكم‭ ‬بأن‭ ‬راكب‭ ‬الكاياك‭ ‬الكبير‭ ‬ألكسندر‭ ‬دوبا‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.[…]

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