2021/02/24 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رد القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الأربعاء (24 شباط 2021) على تصريحات مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بشأن استخدام رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الجيش لفض النزاعات وذللك في اشارة منه لدخول القوات العراقية إلى كركوك في عام 2017.

وقال الرديني في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "قضية استخدام الجيش من قبل العبادي في فض النزاعات اتهامات باطلة، للعبادي وحكومته في ذلك الوقت، والدليل على ذلك، أن القطعات العسكرية التي ذهبت إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها لتطبيق القانون والدستور، لم تطلق النار باتجاه القوات الكردية".

وفي 16 تشرين الأول من عام 2017، سيطرت القوات الاتحادية على محافظة كركوك، بعد انسحاب البيشمركة، في عمليات اطلق عليها بـ"عمليات فرض الأمن في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وأضاف أن "القوات التابعة لحرس الإقليم التي كانت تسيطر على تلك المناطق بشكل غير قانوني وتحت تهديد السلاح، وانسحبت أمام القطعات العسكرية التي كلفت بمهمة تطبيق الدستور وفرض هيبة الدولة".

وبين أن "العبادي تعرض إلى الكثير من الاتهامات كونه استخدم الدستور والقانون ولم يجامل رئيس الاقليم السابق مسعود البارزاني، وحكومة الإقليم ودول الجوار، وسعى لبناء الدولة وفق الأسس المنهجية والدستورية"، مؤكدا أن "هذه التهم لم تؤثر على منهجية ائتلاف النصر والعبادي، لان الكثير من السياسيين الكرد كانوا يؤيدون ما قام به رئيس الوزراء الأسبق".

وفي لقاء متلفز، قال مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إن "العبادي هو الوحيد الذي استخدم الجيش في فض النزاعات، على طريقة صدام حسين"، مضيفا أن "العبادي تجاوز على الدستور باستخدام القوة في فض النزاعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر يرد على إتهام مستشار بارزاني للعبادي بتكرار تجربة صدام حسين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر يرد على إتهام مستشار بارزاني للعبادي بتكرار تجربة صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).