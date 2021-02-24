برشلونة يعود للمركز الثالث في الليغا بثلاثية التشي

2021/02/24 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

عاد فريق برشلونة اليوم الاربعاء (24 شباط 2021) الى المركز الثالث في قائمة الدوري الاسباني بالفوز على التشي 3 - صفر، في لقاء مؤجل من الجولة الاولى للدوري الاسباني جرى على ملعب كامب نو.

مع بداية الشوط الاول سيطر فريق برشلونة على مجريات اللقاء في الاستحواذ والضغط على مرمى التشي وكان حارس الاخير بطلا لهذا الشوط ومنع كل الفرص البرشلونية وكانت لميسي حصة الاسد فيها، لينتهي الشوط سلبيا بالنتيجة".

ومع بداية الشوط الثاني شكلت تحركات ميسي قلقاً لدفاع التشي وتوالت الفرص والهدف المبكر في هذا الشوط لبرشلونة في الدقيقة الثالثة منه 48 من زمن اللقاء جاء بمجهود فردي لميسي، وانهارت دفاعات التشي بالضغط البرشلوني المتواصل، ليعود ميسي في الدقيقة 69 والهدف الثاني سجله بطريقة جميلة عندما دخل وسط زحمة دفاع التشي وسدد من دون ان يستطيع احد اللحاق به قبل ان يهز الشباك، ومن ثم الثالث بعد ثلاث دقائق جاء بواسطة جورجي البا، لينتهي اللقاء برشلوني 3 – صفر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة الى النقطة 50 والمركز الثالث بقائمة الليغا، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، وخمسة نقاط عن المتصدر اتلتيكو مدريد.

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